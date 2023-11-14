Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı

KONYA – Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Acıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel G.idaresindeki 01 UG 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Takla atan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten yolun dışına çıkarak durabildi. Sürtünmenin etkisiyle motor kısmı yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesinin ardından itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Aysel G. ile eşi U.G.(46), çocukları M.A.G.ve S.H.G.yaralandı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanığı Ahmet Şencanlı, “Aracımla gelirken hemen önümde giden otomobil refüje çarparak sürünerek kaydı gitti. Motor yanmaya başladı. Hemen yaralıları çıkartıp polis ve ambulansa haber verdik” dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.