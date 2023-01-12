KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, AA’NIN “YILIN FOTOĞRAFLARI” OYLAMASINA KATILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasında tercih yaptı.
Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya, Altay’ı makamında ziyaret etti.
Altay, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Spor kategorisinde Aytaç Ünal’ın “Merve’nin servisi”, haberde Emrah Yorulmaz’ın “TOGG’un ilk yolculuğu” başlıklı fotoğraflarını seçen Altay, çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek’in “Yangın müdahalesi” karesine oy verdi.
Altay, AA’nın yılın geleneksel hale getirdiğini yılın fotoğrafları oylamasındaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi. A.A
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
GÜNDEM12 Ocak 2023
GÜNDEM12 Ocak 2023
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