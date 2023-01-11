KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, BELEDİYENİN 2022 YILI ÇALIŞMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında, 2022’de hayata geçirilen hizmet ve yatırımları paylaştı.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla sadece merkezde değil, tüm ilçelerde topyekun kalkınma hedefiyle bambaşka bir Konya için emek harcayarak Türkiye Yüzyılı’na katkı sağladıklarını söyledi.

Darü’l Mülk Projesi, Türbe Önü Kentsel Yenileme Çalışmaları, Millet Bahçesi, Yeni Sanayi Sitesi, Çevre Düzenlemeleri, Akyokuş Kasrı, Sille Cephaneliği’nin taşınması gibi önemli projelerle, kenti bambaşka seviyelere kavuşturma gayretiyle çalıştıklarını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

“Kasım’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplamda 18 milyar 466 milyon liralık yatırımların toplu açılışı için şehrimize teşrif etti. Bu kapsamda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığımız Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın açılışını gerçekleştirdik. Yine, Konya Millet Bahçemizi, ASELSAN Konya’yı, Eğiste Viyadüğünü, Afşar Barajını, TOKİ’nin yatırımlarının, organize sanayi bölgesinin yatırımlarının da açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tüm Konyalılar adına Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hayata geçirilen Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüldüğünü aktaran Altay, “Tüm projeler hayata geçirildiğinde 7 milyar 321 milyon 800 bin lira harcanmış olacak. 2027 sonuna kadar hayata geçireceğimiz tüm bu projelerle hep beraber Konya’mızı çok daha güzel yarınlara taşıyacağız.” dedi.

– Ulusal ve uluslararası ödül

Altay, Büyükşehir olarak 2022’de 28 ilçede yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 682 milyon lira olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bütün çalışmalarımız ve Konya Modeli Belediyecilik uygulamalarımız sayesinde ulusal ve uluslararası öneme sahip toplamda 23 ödülü Konya’mıza kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden bu yana 28 ilçemize kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı ise 4 milyar 970 milyon lira oldu. Göreve geldiğimiz 2018’den bugüne kadar ise 31 ilçemizde 10 milyar 783 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Ülke olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda şahlanışın yankılarına hep birlikte şahit olurken, kentimizi bu yüzyılın incisi yapmaya kararlıyız.”

– Altay, soruları yanıtladı

Program sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Altay, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya’ya geldiğinde kendisinden aldıkları randevunun iptal edildiğine ilişkin iddiaya, farklı programlar nedeniyle uygun olmadıkları için hiçbir zaman randevu verilmediğini, dolayısıyla bir iptalin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bu yapılanın her zamanki gibi polemik ve gündem oluşturma amaçlı olduğunu düşündüğünü vurgulayan Altay, “Eğer bizim uygun olduğumuz bir zamanda gelirlerse kendilerine Konya Modeli Belediyecilik anlayışını kapsamlı şekilde anlatmak isterim.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili sorulan soruya Altay, şunları söyledi:

“Yaşanan olaya en çok üzülenlerdenim. Konu biraz siyasi linçe dönüştü. Özellikle bazı siyasi görüşteki belediyelerin, barınaklarının basın mensupları ve bizi eleştiren sivil toplum kuruluşları tarafından ziyaret edilmesini, bize yaptıkları gibi denetlenmesini ve oradaki ortamın paylaşılmasını çok arzu ederim. Tüm bu fiziksel altyapıya rağmen insan kaynaklı kötülüklere engel olamıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesinin 10 bin çalışanı var, 42 bin kilometrekarelik alanda işler yürütüyorlar. Bizim görevimiz onları denetlemek, bazı zamanlarda bunu tam anlamıyla başaramadığımızı görmüş olduk. Konya’ya hakaret etmek birilerine prim sağlıyor ama biz Konyalıların hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Konyalılar hiç endişe etmesin. Allah’ın izniyle onların başını önüne eğecek hiçbir iş yapmayız. Bundan sonra da Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeye ve Konya’yı sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmaya daha da artan bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” A.A