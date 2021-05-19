Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın;”Gençlerimiz Ülkemizin Güvencesi ve Umududur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı şöyle:

“Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin birlik ve beraberliğini yeniden güçlü bir şekilde tesis etmek için Samsun’da destansı bir kurtuluş mücadelesi başlatmıştır. Samsun’dan başlayan bu hareket tüm vatan sathında yayılarak kutlu bir mücadele haline dönüşmüş, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le taçlanmıştır.

Bağımsızlığını koruma konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde tüm zorlukların üstesinden gelen milletimiz, muasır medeniyet yürüyüşünde çok büyük mesafeler kat ederek bugünün güçlü Türkiye’sini inşa etmiş; 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna yolculuğunu güçlü adımlarla sürdürmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü ülkemiz için son derece kıymetli olarak gördüğü gençlere armağan ederek onlara güvenini ortaya koymuştur. Geçmişten günümüze, şanlı tarihimizin her anında, yüreğinde vatan ve iman sevgisi taşıyan gençlerimiz üzerine düşen her türlü fedakârlığı yapmış, bu necip milletin önemli bir parçası olmuştur. Bugün de aynı şuur ile yetişen gençlerimiz, ülkemizin hedeflerine kavuşması doğrultusunda en önemli güvencesi ve umududur.

Sevgili gençler;

Sizler hem milletimize, hem cümle cihan mazlumlarına umut olduğunuzun farkında olarak çalışmaya, gayret göstermeye devam edin. Biliyorum ki inancımızı ve kutsiyetlerimizi her şartta savunmaya devam edeceksiniz. Tüm dünyanın suskun kaldığı zulümlere, katliamlara yine en gür ses sizlerden çıkacak. Sizlerin cesareti ve azmi, mazlumların düştüğü karanlık dehlizleri aydınlatacak. İşgal altında olan mahzun Kudüs’ün, zulüm altındaki Doğu Türkistan’ın umudu yine sizler olacaksınız. İnançla, imanla perçinlenmiş yürekleriniz zalimin en büyük korkusu olacak.

Bu bayramın pandemi nedeniyle caddelerde, sokaklarda kutlayamadığımız son bayram olmasını umut ediyorum. İnşallah gelecek senelerde birlik ve beraberlik içinde coşkuyla kutlayacağımız nice 19 Mayıs’lara kavuşacağız.

Bu vesileyle 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bizlere bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”