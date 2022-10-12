KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÇİFTÇİYE TOHUM DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye tohum desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçeden daha önce başvurusu alınan çiftçilere yüzde 50 hibeli 286 ton Macar fiği ve korunga desteğinde bulundu.

Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda daha önce başvurusu alınan çiftçilere, Macar Fiği ve korunga tohumları teslim edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yaptıkları desteklemelerle Konyalı üreticiye ve ekonomiye katma değer ürettiklerini belirtti.

Altay, hedefin kırsalda yaşayan üreticilerin gelirini ve refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Temmuz ayında aldığımız başvuruları neticelendirdik. 2022 yılında ilk destek kalemimiz olan Macar fiği ve korunga dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 31 ilçe ve mahallelerinde başvurusu aldığımız 1553 çiftçimize yüzde 50 hibe destekli 286 ton sertifikalı Macar fiği ve korunga desteklemesi yapıyoruz. Amacımız, kıraç ve verimsiz arazilerin az su tüketen bitkilerle desteklenmesiyle bu arazileri tarımsal üretime dahil etmek. Desteklemelerin üreticimiz için, çiftimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Üreterek şehrimize ve ülkemize katkı sağlayan çiftçimizin her zaman yanındayız.”

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise tohum desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız da Büyükşehir Belediyesinin üreticilere büyük katkı sağladığını bildirdi. A.A.