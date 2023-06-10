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KONYA BÜYÜKŞEHİR ÇEVRE HAFTASI VE DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

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Haziran 10, 2023 13:56
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Meram Son Durak’ta düzenlenen programda ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Dünya Çevre Haftası kapsamında şehir genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik düzenlediği “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Törene katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın yapısı bakımından Türkiye’deki bisiklete en uygun şehirlerin başında geldiğini, bu kapsamda hem bisiklet yolları hem de bisikletle ilgili örnek faaliyetler yaptıklarını belirterek, “Miras aldığımız dünyamızı inşallah çocuklarımıza en iyi şekilde miras bırakmak için Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından, Sıfır Atık ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada birincilere bisiklet, ikincilere scooter, üçüncülere de tekerlekli paten hediye edildi.
BİSİKLET FARKINDALIK SÜRÜŞÜ DÜZENLENDİ
Ardından Dünya Bisiklet Günü kapsamında, Meram Son Durak’tan başlayıp Meram Dere’de son bulan bisiklet farkındalık sürüşü gerçekleştirildi. Sürüş etkinliğine bisiklet sporcuları, antrenörleri ile Konya’da bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
BİSİKLET TAMİR ÇADIRLARI SON GÜN DE VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE
Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında üç gündür şehrin farklı noktalarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet tamir çadırları, son gün olan bugün de Karatay bölgesinde Karşehir Pazarı önünde ve Yediler Sancak Camii bahçesinde bisiklet sürücülerinin istifadesine sunuldu. H.BİLGİLİ
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