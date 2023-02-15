KONYA BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ HATAY’DA MOBİL TELSİZ RÖLESİYLE İLETİŞİM KURUYOR

Depremin vurduğu Hatay’da ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına katılan, bölgenin su sorunu başta olmak üzere mobil mutfak, ekmek fırını, yardım faaliyetleri konusunda gayret gösteren Konya Büyükşehir Belediyesi, ekiplerinin haberleşmesini de kesintisiz şekilde sağlamak için mobil telsiz rölesi kullanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu altyapı ve sistemi bölgede ilk ve tek Konya kullanıyor. Hayra vesile olan ekiplerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay’da mobil telsiz rölesiyle kesintisiz iletişim sağlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinde Konya’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve tüm yardımseverlerin topyeykün şekilde deprem bölgelerindeki yaraları sarmak amacıyla canla başla çalıştığını söyledi. Hatay’da enkaz altında kalanların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren yoğun bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bir taraftan da bölgenin su sorunu başta olmak üzere çöken altyapıyı yeniliyor, mobil mutfak ve ekmek fırınıyla gıda temininde bulunuyoruz. Ayrıca kurduğumuz lojistik merkezle gönderilen yardımların koordinasyonunu da sağlıyoruz” dedi.

Hatay’da tüm bu hizmetlerin yanında Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm birimlerin haberleşmesini mobil telsiz rölesiyle ile yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Sistem, üzerindeki yeni nesil mobil haberleşme rölesiyle bulunduğu mevkide 40 kilometrelik yarıçapta dijital telsiz haberleşme imkânı sağlıyor. Enerji ihtiyacını üstünde bulunan güneş enerji panelleri ile sağlayan sistem, güneşin yeterli olmadığı kötü hava şartlarında ise jel akü grubu ile birlikte yine üstünde bulunan jeneratörle hizmetin kesintisiz devam etmesine imkan tanıyor. Bu altyapı ve sistemi bölgede ilk ve tek Konya kullanıyor. Hayra vesile olan ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

D.DOĞAN