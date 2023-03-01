KONYA BÜYÜKŞEHİR HATAY’DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI KURDU

Depremin yıkıma uğrattığı Hatay’da yaşamın normale dönmesi için katkısını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilim TIR’ının ardından şimdi de çocuklar için Hatay Narlıca Çadır Kenti’ne büyük bir oyun alanı kurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası Hatay’da yaraların sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketleri nedeniyle yaşamın durma noktasına geldiği Hatay’da Konya olarak yaraları sarmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, odalar, sivil toplum kuruluşları ve tüm Konya halkı olarak ilk günden itibaren Hataylıların yanında olmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, arama-kurtarmadan lojistiğe, içme suyu temininden enerjiye, gıda ve barınmadan konteyner kent kurmaya kadar depremzedelerin her türlü eksiğini gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Depremin özellikle çocukları daha fazla etkilediğine dikkat çeken Başkan Altay, “Çocuklarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak çok önemli. Bu anlamda Konya Bilim Merkezimiz bünyesindeki Bilim TIR’ımız bölgedeki çocuklarımızın hizmetinde. Ayrıca 11 ilimizde çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştiriyoruz. Şimdi de yavrularımızın keyifli vakit geçirmesi için Hatay Narlıca Çadır Kenti’ne büyük bir oyun alanı kurduk. Burada çocuklarımızın tebessümünü gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. İnşallah devlet-millet el ele depremin yaralarını saracağız” dedi.

B.BAYRAM