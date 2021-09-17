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KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞLIYOR

KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞLIYOR

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Eylül 17, 2021 06:30
KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ BAŞLIYOR
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında da öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde Konya modeli oluşturan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri ‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf LGS’de Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunacağız. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
BAŞVURULAR BAŞLADI
13 Eylül’de başlayan eğitim desteği başvuruları 3 Ekim’de tamamlanacak. Şartları taşıyan öğrenciler konya.bel.tr adresinde “Eğitim Yardımı” bölümünden detaylı bilgi öğrenebiliyor.
D.DOĞAN

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