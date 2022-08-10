KONYA EMNİYETİNDE YENİ ARAÇLAR HİZMETTE

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete alındı. Meram Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilen araçlar için teslim töreni düzenlenirken programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve emniyet mensupları katıldı. Meram Belediyesi tarafından hibe edilen 20 araç ile Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından tedarik edilen 11 aracın anahtarı protokol üyeleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DİNÇ: “SON 1 YILDA ARAÇLARIN YÜZDE 10’U YENİLENDİ”

Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete alınan araçların hayırlı olmasını dileyen Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, “Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etme anlayışımız dün olduğu gibi bugün de aralıksız devam etmektedir. Amacımız görev ve sorumluluğumuz çerçevesinde Konya halkının güvenliğini sağlamak. Suç ve suçlularla mücadele için canla başla çalışmaktayız. Hizmete alınan 31 yeni araçla görev alanlarımızda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

M.LEYLEK