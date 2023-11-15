Konya Ereğli’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şahsın ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 850 adet sentetik ecza hap maddesi, 1,26 gram esrar maddesi ile 9 bin 285 lira suç unsuru para ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden N.A, M.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli serbest kaldı. – KONYA
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
DÜNYA15 Kasım 2023
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