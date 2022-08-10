KONYA İSLAM ÜLKELERİ SPOR BAŞKENTİ SEÇİLDİ

Konya, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Spor Başkenti İşbirliği Protokolü ile 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti oldu.

56 ülkeden 4.200 sporcunun katılımıyla 9-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak Konya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çeşitli İslam ülkesinden devlet başkanlarının katılımıyla 9 Ağustos Salı günü organizasyonun resmi açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Oyunlar öncesi İslami Dayanışma Spor Federasyonu (İSSF) Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Saud, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti İşbirliği Protokolü imzalandı.

“2022 ve 2023 KONYA ADINA SPORLA DOLU BİR YIL OLACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, hayata geçirdikleri spor yatırımlarının sonuçlarını almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Altay, “İnşallah 2022 ve 2023 yılı Konya’mız adına sporla dolu bir yıl olarak tarihteki yerini alacak. Konya’nın 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkentliği şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Her zaman destekleriyle yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Konya, geçtiğimiz aylarda Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından “2023 Dünya Spor Başkenti” de ilan edilmişti.

M.LEYLEK