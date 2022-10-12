KONYA KİTAP GÜNLERİ 14 EKİM’DE BAŞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 14-23 Ekim’de kitapseverleri ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yeni bir Kitap Günleri’ni daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Etkinliğin, geçen yıl 800 bin kişinin katılımıyla rekor düzeyde gerçekleştirildiğini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

“Konya Kitap Günleri, Türkiye’nin kültürel anlamda önemli etkinlikleri arasında girdi. Her yıl Konya’mızdan ve farklı bölgelerden yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladığımız etkinlik için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak açılışını heyecanla beklemeye başladık. Yüz binlerce kitap, yüzlerce seçkin yayınevi, sevilen yazarların ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı Konya Kitap Günleri 14 Ekim’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açacak.”

Altay, kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri’nin büyük bir coşkuya sahne olacağını vurgulayarak, başta Konya olmak üzere bölge şehirlerden ve Türkiye’nin dört bir köşesinden kitap meraklılarını 23 Ekim’e kadar sürecek etkinliğe davet etti. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 10 gün boyunca Türkiye’nin önemli kalemlerinin okurlarıyla bir araya geleceği Konya Kitap Günleri’nde, konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinlik düzenlenecek. A.A.