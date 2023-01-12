KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.AA
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
KONYA HABER12 Ocak 2023
GÜNDEM12 Ocak 2023
GÜNDEM12 Ocak 2023
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