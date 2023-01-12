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KONYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

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Ocak 12, 2023 06:11
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Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.AA
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