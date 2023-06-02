KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK TÜRKİYE’DE KONUŞULAN BİR MARKA HALİNE GELDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ile Taşköprü Alt Geçidi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta iki turlu önemli bir seçim gerçekleştirdiğini anımsattı. Meclis’te Cumhur İttifakı’nın büyük bir çoğunluğa eriştiğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği 17. seçimi kazanarak 13. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu seçimlerde Konya’mız yine her zaman olduğu gibi yüzde 73’le Türkiye’nin en önde gelen büyükşehirlerinden birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza

ve Türkiye Yüzyılı’na büyük bir destek vermiş oldu. Seçimlerin sonucuna baktığınızda hem şehrimizde hem Türkiye’nin bütün şehirlerinde çok coşkulu bir kutlamaya şahit olduk. Ama asıl dikkatimizi çeken dünyanın her yerinde, hem soydaşlarımızın, Türklerin bulunduğu yerlerde hem de mazlum coğrafyalarda Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu gördük. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya lideri olduğunun bir işaretidir. İnşallah seçimlerde hep söylediğimiz gibi İstanbul’un fethinin yıldönümünde Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcını gerçekleştirmiş olduk. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” diye konuştu.

“İKİ ÖNEMLİ PROGRAM İÇİN HEMEN SEÇİMDEN BİR GÜN SONRA BİR ARAYA GELDİK”

AK Parti Belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi ‘durmak yok, yola devam’ zihniyetiyle yoğun günlerden hemen sonra iki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ AÇILAN CADDELERLE TRAFİK RAHATLADI; YENİ OTOBÜSLERLE KONFOR ARTTI

Abdülhamid Han, Kazakistan, Karabağ, Necmettin Erbakan caddeleri gibi hizmetlerle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: “Bununla birlikte özellikle yeni almış olduğumuz otobüsler ki 470 milyon lira öz kaynakla 127 yeni otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Şimdi inşallah 50 yeni otobüsle ilgili çalışmalarımız tamamlandı, hafta sonunda ilk etap gelmeye başlayacak. Böylece şehir içinde ulaşım konforumuzun artırılmasıyla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde açmış olduğu 1 milyar 400 milyon liralık belediyemizin eserlerini de içine kattığınızda toplamda 5 milyar 300 milyon liralık eser ve hizmet açılış ve temel atmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu açılış ve temel atmalar içerisinde belki en önemlisi, bütçe olarak da en yükseği 2 milyar 300 milyon lira bedelle Konyaray Banliyö hattının temel atma töreniydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüze buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Konya’nın uzun süredir beklediği, özellikle Meram bölgesinde çalışan kardeşlerimizin sanayi alanlarına ve organize sanayi bölgelerine ulaşabilmesi, şehir içinde toplum ulaşım adına yeni bir aks kazandırmakla ilgili 17,3 kilometre uzunluğunda 13 duraktan oluşan Konyaray’ın da temelini atmış olduk. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlanacak çalışmalarla Konya Banliyösu da Konya ulaşımının ağının ana omurgalarından birisi olacak.”

“BU YIL DA BİZİ ÇOK YOĞUN BİR ÇALIŞMA BEKLİYOR”

Bir taraftan seçim çalışmaları yaptıklarını bir taraftan da şehrin hizmetlerinde eksik kalmaması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, Konya’nın son dönemde en önemli markalarından birisi haline gelen Darü’l-Mülk projelerinde de çalışmaların eksiksiz devam ettiğini ifade ederek, “Yani bu yıl da bizi çok yoğun bir çalışma bekliyor. Tabii her seferinde ifade ediyoruz; Konya’nın bu yoğun desteğine, biz 25 saat çalışsak, haftanın 8 günü çalışsak Konya’nın hakkını ödeyemeyiz. Tekrar tüm Konyalılara bize gösterdikleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ VE TAŞKÖPRÜ ALT GEÇİDİNİN MALİYETİ YAKLAŞIK 400 MİLYON LİRA

Açılışını yaptıkları Alparslan Türkeş Caddesi’nin 3 buçuk kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde; bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle trafiğin yeni akslarından birisi olacağını dile getiren Başkan Altay, “Bu caddede kamulaştırma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak da Taşköprü Alt Geçidi’nin temelini atıyoruz. Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Alt geçidimiz de 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

“KONYA’MIZ İÇİN YARINLAR ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Başkan Altay, “Merkez ilçe belediye başkanlarımız ve merkez dışındaki 28 belediye başkanımızla Cumhur İttifakı’mızın değerli il başkanlarıyla Konya’mıza hizmet etmek için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Konya artık sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline geliyor. Konya Modeli Belediyecilik artık Türkiye’de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak diye temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

“HEMŞEHRİLERİMİZE LAYIK OLMAK İÇİN KOŞTURUYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “2 aylık bir süreci güzel bir sonuçla elhamdülillah tamamladık. Ülkemize hizmet etmeye devam edebilmenin önü açılmış oldu. 24 saat çalışmıyoruz. 25-26-27 saat çalıştığımız oluyor. Durmak Yok Yola Devam bizim sloganımız. 7/24, 365 gün rabbim bize ömür verdikçe, güç kuvvet verdikçe ve hemşehrilerimiz de bizi desteklediği sürece onlara layık olma adına maksimum insani performansı göstererek ekiplerimizle birlikte koşturuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün işlerde yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

HASAN ANGI BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Önemli bir cadde, ismiyle de güzel bir yapı oluşturuyor. Rahmetle andığımız Alparslan Türkeş büyüğümüzün adının verilmesi önemli. Diğer taraftan da önemli bir köprülü kavşağın temelini atacağız. Bu neyi gösteriyor? Hep seçim döneminde demiştik ya ‘Türkiye Yüzyılı’ diye. Ülke kazansın, dünyaya bir mesaj verelim ve insanlığın huzurunu sağlayacak yeni bir bakışı ortaya koyalım. Büyük Türkiye zaferi sizler sayesinde hamdolsun gerçekleşti. Durmadan, yorulmadan hizmetleri yürüten kıymetli belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz” cümlelerini kullandı.

“GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE YOLCUĞU HAMDOLSUN Kİ DEVAM EDİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise Konya adına çok önemli iki yatırımın açılışını ve temel atmasını gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle milletimizin huzurundayız. Zaten seçim sürecinde de eser ve hizmet siyaseti farkını milletimiz gördü. Güçlü ve büyük Türkiye yolcuğu hamdolsun ki devam ediyor. Bu yolculuğu kesintiye uğratmak isteyenler başarılı olamadı. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde merkez ilçe belediyelerimiz başta olmak üzere Konya’daki tüm ilçe belediyelerimiz büyük ve güçlü Konya için canla başla çalışıyor. Konya’nın dünden bugüne gelişimi, Konya’mızın dünden bugüne geldiği nokta, Türkiye’de iller arasındaki bir rekabet içindeki Konya, AK Parti belediyeciliğiyle, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla artık dünya belediyeleriyle yarışır hale geldi.”

Konuşmaların ardından yaklaşık 400 milyon liraya mal olacak Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ve Taşköprü Alt Geçidi’nin de temeli dualarla atıldı. M.SAPMAZ