“KONYA SANAYİCİSİ KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERİYOR”

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya’nın İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Sinacı, Konya’nın 3 milyar 262 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtti.

Konya’nın Cumhuriyet’in 100. yılında daha kararlı ve istekli bir çalışma ile yeni rekorlara koşacağını belirten Başkan Sinacı, “Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu başarıya imza atarak hepimizin göğsünü kabartan Konyalı sanayicilerimizi ve çalışan kardeşlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

Konya’nın üretim alt yapısı ile ihracatını artırma oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Sinacı, “Konya’mızın ihracatı 2016 yılından bu yana, 7 yıldır kesintisiz olarak artıyor. 2016 yılında 1.3 milyar dolar ihracat yapan Konya’mız, 2022 yılında yüzde 8.9’luk artışla 3 milyar 262 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Bu bizim için büyük gurur” diye konuştu.

ASKON OLARAK İHRACATTA İTİCİ GÜÇ OLDUK

ASKON Konya Şubesi olarak Konya sanayisinin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Sinacı, “ASKON Konya Şubesi olarak şehrimizin ihracatta yakaladığı başarı ivmesinin artarak devam etmesi için ihracat odaklı çalışmalar yürütmeye 2023 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Sanayicilerimizle birlikte yürüttüğümüz yurt dışı iş gezilerimizi artıracağız. Alım heyetleri getirmeye devam edeceğiz. Teoride de firmaların ihracatı artırmaya yönelik eğitimler vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sinacı, ihracatta rekor kıran Konyalı üreticileri bir kez daha tebrik ederek, başarılar diledi. F.ÖZKAN