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KONYA ŞEHİR TİYATROSU, ÜSTAD NECİP FAZIL’I “BİR ADAM YARATMAK” ESERİNİ SAHNELEYEREK ANDI

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Mayıs 30, 2023 07:43
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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı eserini usta yazarın vefatının 40. yılı anısına sahneledi.
Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyuna Konyalı tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Ferdi Dalkılıç’ın üstlendiği “Bir Adam Yaratmak” adlı oyun; sanatçının yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam-ölüm-kader bağlamında, insan hayatının derinlemesine irdelemesini anlatıyor.
Psikolojik bir dram olan ve üstat Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında kaleme aldığı oyun hem kendisinin hem de Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Oyun, 26 ve 27 Mayıs’ta yine Selçuklu Kongre Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. M. SAPMAZ
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