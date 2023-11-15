Konya Seydişehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

15.11.2023 16:27

– Güncelleme: 16:28

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 509 gram Skunk maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan E. B., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanımının engellenmesi çalışmaları neticesi şüphe durdurulan bir araçta yapılan aramada 509 gram Skunk maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E. B ve U.A. isimli zanlılardan E. B. uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA



