KONYA TEMİZ ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARININ MERKEZİ OLUYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolünde imzalar atıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, yeşil dönüşüm sürecinde amaçlarının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek ve bu süreçte elde edilecek azami katma değerle ülkenin yeşil kalkınmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

TÜBİTAK BAŞKANI: “STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ ÇOK KIYMETLİ”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak özellikle 2021 yılından itibaren ana başlığın yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma ve bununla birlikte bu amaca yönelik bilgi üretimi ve insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır İklim Değişikliği Başkanlığı’yla ve Konya Büyükşehir Belediyesi’yle yakın bir etkileşim halinde olduklarını aktaran Prof. Dr. Mandal, “Bölgedeki üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada bu enstitünün ne çalışacağını, hangi başlıkları önceliklendireceğini ve aynı zamanda çalışma modelinin ne olacağını konuştuk. Bunları ele aldığımız zaman bugün enstütümüzü Konya’da yerleşik halde kuruyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya katkı verecek olan tüm Türkiye’deki araştırmacılarımız, hocalarımız ve insan kaynağı noktasında öğrencilerimiz olacak. İş birliğimizin, stratejik ortaklığımızın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELENİN KALESİ KONYA’DIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin derinden hissedildiği bu dönemde, böyle bir programı gerçekleştiriyor olmayı son derece anlamlı bulduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Küresel iklim değişikliğinin içinde bulunduğumuz yüzyılı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik sorunlardan birisi olduğunun altını çizen Başkan Altay, bu küresel tehdide Türkiye’de en fazla maruz kalan şehrin Konya olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin tetiklediği kuraklığın; göllerdeki suların azalmasına ve yeraltı sularının çekilmesine neden olması şehrimizde özellikle tarım faaliyetlerine olumsuz etkisi olmaktadır. Konya’mızın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu düşünecek olursak, üretimde yaşanan her problem tüm ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. İşte bu nedenle, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi Konya’dır diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Doğanın güzelliklerine sahip çıkmak için iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer almamız gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: “Türkiye’nin üretim sigortası olan Konya’mızda, birbirinden önemli proje ve çalışmalarla, hem şehrimizi hem de ülkemizi bu krizin etkilerinden kurtarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizler bu mücadeleyi verirken, yaptığı çalışmalarla ülkemizin yüz akı olan TÜBİTAK, en büyük destekçilerimizden biri konumundadır”

“KONYA İÇİN ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya için, Konya’nın sanayisi için ülkenin gelişmesi adına sanayinin, istihdamın gelişmesi adına arı gibi çalıştıklarını ifade ederek konuşmasına başladı. İklim değişikliği konusunun Türkiye’yi derinden etkilediğine dikkat çeken Bakan Kurum, “İlim ve irfanın merkezi şehri Konya’mız, hem konumu hem de kültürel zenginliğiyle baktığınızda tarihin her döneminde; bilimin, sanatın, eğitimin, araştırmanın ve üretimin mekanı olmuştur. Ülkemizin geleceğe yürüyüşü için her türlü imkanı sağlamıştır. Bozkır’dan yükselen bu ses aslında kadim başkentimiz Selçuklu dönemine baktığınızda o dönemden bu yana bitmek bilmeyen enerjiyle her işinde aslında çevreyi, doğayı ve insanı merkezine alan hep koruma hassasiyetiyle çalışmalarını yürütmüştür” dedi.

“BİZ TÜRKİYE OLARAK; DÜNYANIN VİCDAN DURAĞIYIZ, MERHAMET ADASIYIZ”

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: “Bizim medeniyetimizin yükseldiği Konya ve diğer şehirlerimizde tabiat ahlakı, yüzlerce yıldır bütün insanlık âlemine örnek olmuştur. İşte ecdadımız ve biz tarih boyunca hep bu duygularla hareket ederken maalesef içtiğimiz su, bastığımız toprak, soluduğumuz hava derin bir değişime uğruyor. Şehirlerimiz; sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi şiddeti her geçen gün artan afetlerle karşı karşıya kalıyor. Her yıl dünyadaki her 20 böcek ve omurgalı türden birini yok oluyor. Bu ekosistemler azaldıkça, toprağımız daha da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, havamız solunmaz bir hale gelecek. İşte Konya’mızda, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluşan obrukların sayısı 2.500’ü aştı. Konya’mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya’mızda kuruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir adım olmuştur. Biz Türkiye olarak; ‘dünyanın vicdan durağıyız, merhamet adasıyız’ Bunun da gereğini hamdolsun yapıyoruz. Çünkü burası ortak evimiz. Bu evin, ülkemizin, insanımızın geleceği için üstümüze düşeni yapıyor; hepimiz gece gündüz çalışıyoruz”

“KONYA’MIZDA TÜRKİYE’NİN İLK SIFIR ATIK SANAYİ SİTESİNİ KURUYORUZ”

Yeşil Kalkınma Devriminin temel parametrelerinin başında yeşil sanayi, temiz enerji ve teknoloji en ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu manada Konya’mızda Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesini, yenilenebilir enerji uygulamaları, yeşil altyapı uygulamalarıyla birlikte kuruyoruz. Bu örnek çalışmayı şu an ülkemizin 29 iline yaygınlaştırıyoruz. Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bu dönemde temiz enerji üretimi hem stratejik hem de hayati bir öneme sahip. Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı %54,3 olan ülkemiz, bu alanda dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’incidir. Temiz enerji üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu amaçla, Konya Karapınar’ımızda Yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlaması için faaliyete giren Güneş Enerji Santralimiz, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Toplamda 3 bin kişiye istihdam oluşturan Karapınar GES tamamlandığında, enerji üretimimizde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak. Ben inanıyorum ki enstitümüz, ülkemizin yeşil sanayi, temiz teknoloji ve temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Konya’mız bunu hak ediyor. Her zaman genel başkanımız, liderimiz partimizin davamızın arkasında dimdik durdular. Bu sadakatle hareket ettiler. Biz de onlara hizmet etmek için tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyele rimizle birlikte gece gündüz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü’nün Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ne en güzel şekilde hizmet etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYARAK GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğine ve bu değişimin en önemli tetikleyicilerinden bir tanesinin iklim değişikliği krizi olduğuna değindi. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilgili bakanlıklar olarak taşın altına ellerini koyarak gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Varank, “Türkiye dünyayla kıyasladığınızda bu alanlardaki farkındalığı en yüksek ülkelerden bir tanesi. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla da Türkiye’yi hem emisyonların azaltılması hem de daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir ülke haline getirebilmek için güzel neticeler alacağız. İşte bugün ilan ettiğimiz, tanıtımını yaptığımız enstitü de Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalarda en önemli oyunculardan bir tanesi olacak” dedi.

M.LEYLEK