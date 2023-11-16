Konya Ticaret Odası Romanya’da İş Görüşmeleri Düzenledi

Konya Ticaret Odası’nın (KTO) düzenlediği Romanya Pazar Araştırması ve İkili İş Görüşmeleri (B2B) Ticaret Heyeti organizasyonu tamamlandı.

Konya’dan 25 firmanın katıldığı İkili iş Görüşmeleri (B2B) programı çerçevesinde Konyalı firmalar Romanyalı firmaları ziyaret ederek iş bağlantıları kurdular. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı organizasyon kapsamında Konya Ticaret Odası ve Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası arasında iki oda üyelerinin mevcut iş bağlantılarının geliştirilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Bükreş’te İkili İş Görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi

KTO düzenlediği Romanya Pazar Araştırması ve İkili İş Görüşmeleri (B2B) Ticaret Heyeti organizasyonu Bükreş’te gerçekleştirildi. Konya’dan 25 firmanın katıldığı programda Romanyalı firmalarla toplam 72 ikili iş görüşmesi yapıldı. Ayakkabı, ısıtma-soğutma, döküm, madencilik, bina cephe sistemleri, tarım makineleri ve yedek parçası, güneş enerjisi sistemleri sektörlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde firmalar iş bağlantıları kurdular. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Mehmet Naci Akdoğan ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Ufuk Tandoğan organizasyonu ziyaret ederek Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede Konya ve Romanya eyaleti arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Akdoğan ve Tandoğan, Konyalı firma temsilcilerine Romanya pazarı hakkında bilgi verdi.

Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası ile İşbirliği Protokolü imzalandı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk başkanlığında, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Konyalı firma temsilcilerinden oluşan heyet Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. İki Oda heyetlerinin katıldığı toplantıda Konya ve Bükreş arasında işbirliği imkanları değerlendirildi. Müşterek yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Iuliu Stocklosa işbirliği protokolünü imzaladılar. Başkan Öztürk burada yaptığı konuşmada, Romanya’nın Konya için önemli bir pazar olduğunu, dış ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. İşbirliği protokolü ile gelişen ilişkilerle iki şehir arasında ticaret ve yatırım hacmini arttıracağına inandığını söyledi.

Programın ardından Konya Ticaret Odası Heyeti, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Direktörü Eduard Costin, Romanya’nın AB ülkelerine ihracatta önemli bir üs olabileceğinin altını çizerek, Konyalı yatırımcıları Romanya’ya davet etti. Öztürk Konya ekonomisi hakkında bilgi vererek, Konya sanayisinin üretim yelpazesinde çeşitliliğine ve sürekli gelişen ve büyüyen Konya’nın dış ticaret hacmine değindi. Konya Ticaret Odası Heyeti, Romanya Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan bir araya geldi. Büyükelçi Altan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçilik olarak Konyalı firmaların Romanya pazarına açılmalarında her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Son olarak Romanya Türk İşadamları Derneği’ni (TİAD) ziyaret eden heyet TİAD Başkanı Ufuk Tandoğan’la görüştü.

“Romanya üyelerimiz için ticari fırsatlar sunmaktadır”

Programı değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Komşumuz Romanya, sayısı 15 binden fazla Türk şirketine ev sahipliği yapmaktadır. 20 milyon nüfusu, 15,8 bin dolar kişi başı milli geliri, yüzde 4,8 büyüme hızı ile Avrupa Birliği ekonomisinin en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alan Romanya üyelerimiz için ticari fırsatlar sunmaktadır. 1 Ocak 2007 itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam üyesi olması, Romanya’yı Avrupa’nın cazip ülkelerinden biri haline getirmiştir. Konya Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerimizin Romanya pazarını değerlendirmeleri amacıyla KOSGEB desteğiyle B2B organizasyonumuzu gerçekleştirdik. 25 firmamız ile katıldığımız B2B organizasyonu ve temaslarımızla Konya sanayisini ve ticaretini tanıttık” dedi.

Firma temsilcileri de programın başarılı geçtiğini ifade ederek organizasyonu düzenleyen Oda yönetimine teşekkür etti. – KONYA