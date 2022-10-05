KONYA’DA 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ VE FUARI

Konya’da “2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı” başladı
Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesince (NEÜ) “2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı” gerçekleştiriliyor.
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışta konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kongreyi düzenlemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Zorlu, kongrede alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılarca alandaki güncel, yenilikçi yaklaşımların ele alınacağını belirtti.
Yurt içi ve dışından alanında uzman 42 doktorun kongrede çeşitli konularda katılımcılara eğitim vereceğini aktaran Zorlu öğrenci ve akademisyenlerin mesleki gelişimini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.
Kongreye farklı konu başlıklarındaki oturumlarla devam edildi.
Fuar ve sergi alanlarındaki workshoplar, kurslar, konferanslar ve panellerle sürecek kongre 3 Ekim’de sona erecek. A.A.
KONYA HABER06 Ekim 2022
KONYA HABER06 Ekim 2022
KONYA HABER06 Ekim 2022
KONYA HABER06 Ekim 2022
KONYA HABER06 Ekim 2022
GÜNDEM06 Ekim 2022
GÜNDEM06 Ekim 2022
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