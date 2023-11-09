Konya’da 20 Kilogram Eroin ve Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçtan 20 kilogram eroin maddesi, bir adrese yapılan baskında ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri çalışmalar sırasında Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesinde şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü tüm ikazlara rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada, 20 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.T. ile H.K. gözaltına alındı.

Ev değil uyuşturucu deposu

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik yaptığı çalışmalarda, Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesinde bir adrese baskın yapıldı. İkamette yapılan aramada, 3 kilo 410 gram sentetik cannobinoid maddesi, 2 kilo 179 gram esrar maddesi, 705 gram metamfetamin maddesi, 34 bin 580 adet uyuşturucu hap maddesi, bir miktar kokain maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.H. gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde satmak, nakletmek ve kullanmak suçlarından adliyeye sevk edildi. – KONYA