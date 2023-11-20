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Konya’da 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheliden 1’i Tutuklandı

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Kasım 20, 2023 07:24
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.11.2023 10:13
 – Güncelleme: 10:15

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Polis ekipleri araçtaki H.S. ile A.Ç’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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