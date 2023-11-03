Konya’da Bir Kişi Eşini Silahla Yaraladı

Son Güncelleme: 03.11.2023 19:39

Konya’nın Ereğli ilçesinde İsmet E. ile eşi Emine E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce İsmet E, eşini tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan İsmet E’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi eşini silahla yaraladı.

Cahı Mahallesi’ndeki evlerinde İsmet E. ile eşi Emine E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmet E, eşini tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan İsmet E’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA



