Konya’da bir şüpheli, polisin silahını almak isterken vuruldu

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:26

Konya’da bir kişi kendisine müdahalede bulunmak isteyen polisin silahını almaya çalışırken vuruldu.

Konya’da bir kişi kendisine müdahalede bulunmak isteyen polisin silahını almaya çalışırken vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şehit Enes Kaya Sokak’ta çevreye rahatsızlık veren bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Kani Y’ye (24) müdahalede bulunmak isterken şüpheli polisin silahını almak istedi. Arbede sırasında Kani Y. tabancayla vuruldu. Olayda polis memuru Ramazan A. da darp sonucu yaralandı.

Yaralı polisin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan Kani Y. ile polis memuru Ramazan A. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA



