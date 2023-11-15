Konya’da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Yakalandı

Konya’nın Sarayönü ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kayınvalidesini yaralayan zanlı, Konya’da saklandığı evde yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan Durmuş Ali E., boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi Zekiye Ertuğrul ile konuşmak için eşinin bulunduğu Ladik Mahallesinde bulunan kayınvalidesinin evine geldi. Durmuş Ali E., eşiyle çıkan tartışma sırasında yanında bulunan tabancayla önce Zekiye Ertuğrul’u daha sonra kayınvalidesi Ayşe Ç.’yi boynundan vurarak olay yerinden kaçtı. Zekiye Ertuğrul kaldırıldığı Sarayönü Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşe Ç. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan ve aranan şüpheli koca Durmuş Ali E., merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi’nde saklandığı evde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. – KONYA