KONYA’DA DEPREMZEDELERE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Konyalı doğaseverler, “Asrın felaketi” olarak nitelenen, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin anısına Beyşehir’de kar yürüyüşü etkinliğinde bir araya geldi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Huğlu Yaylacık Dikenli Tepesi’nde kar yürüyüşü düzenledi.

Etkinlik için Huğlu Mahallesi meydanında bir araya gelen katılımcılar, bin 410 rakımdan bin 805 metre yüksekliğe sahip tepeye tırmanış gerçekleştirdi.

Zaman zaman kar örtüsü altında yürüyüşünü gerçekleştiren doğaseverler, zirveye ulaştığında yaşanan son deprem felaketlerinde hayatını kaybeden ve yaralanan depremzedeleri de unutmadı.

Katılımcılar, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilin isminin yazılı olduğu pankartları açarak, “Geçmiş olsun Türkiye” dedi.

Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş, 7 kilometrelik parkurun tamamlanmasıyla son buldu.AA