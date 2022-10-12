KONYA’DA ELMA HASADI DEAM EDİYOR

Konya Ovası’nda en kaliteli elma hasadı için üreticiler zamanla yarışıyor

Bodur ağaçlardan üretilen coğrafi ve iklimsel özelliklerle lezzetlenen elma, kalite açısından mevsim şartlarının en uygun olduğu günlerde özenle toplanıyor

Konya Ovası’nda yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özellikleri nedeniyle tadı ve aromasıyla ön plana çıkan elmanın, en kaliteli haliyle hasadı için üreticilerin telaşı sürüyor.

Yıllık yaklaşık 250 bin ton üretimle Türkiye’de 5’inci sırada yer alan Konya’da, tarla bitkilerinin yanı sıra elmacılık bölgenin önemli ekonomik faaliyetleri arasında bulunuyor.

Bölgedeki elma bahçeleri, büyüklükleri ve üretim standartlarıyla dikkati çekerken “İyi Tarım Uygulamaları” ile yetiştirilen meyveler dünya pazarına da sunuluyor.

Karasal iklim şartlarının etkili olduğu bölgede, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı, aroması, şeker oranı ve sertliği standartların üzerinde olan elma, renk yapısıyla da değerini artırıyor.

Baharda seyreltme işlemiyle standart bir kaliteye ulaşması sağlanan elmalar, istenilen olgunluğa ulaştığında kalite açısından mevsim şartlarının en uygun olduğu günlerde özenle toplanıyor.

Hasarsız hasat ihracatta katma değeri artırıyor

Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi’nde yaklaşık 200 dönümlük bahçede elma yetiştiren Musa Tutar, AA muhabirine, meyveleri bahçenin üzerini tamamen örten fileyle dolu ve güneş yanığından koruduklarını söyledi.

Tutar, hasadı tam zamanında yapmanın kaliteyi ve depolama ömrünü artırma açısından çok önemli olduğuna değinerek kaliteye en çok etki eden safhalardan birinin hasat işçiliği olduğunu ifade etti.

“Tam istenen olgunluk döneminde ve mevsim şartlarında, zarar vermeden ürünü ne kadar kaliteli toplayıp depolayabilirsek ihracat miktarımız da o kadar artıyor.” diyen Tutar, sadece elma üretmenin yetmediği, istenilen kalite standartlarında elma üretimini gerçekleştirmek gerektiğini aktardı.

Elmada kaliteyi yakalamak için üretim ve hasat döneminde hassasiyeti ve özeni en üst seviyede gösterdiklerini vurgulayan Tutar şöyle konuştu:

“Normalde kişi başına günlük 600 kilo civarında ürün toplanır. Biz hasar vermemek için bunu 400 kiloya kadar düşürüyoruz. Hasarsız şekilde depolayıp muhafaza ettiğimizde, ihracat aşamasında fire oranımız çok düşük oluyor ve bu bize katma değer olarak geri dönüyor. Bu yıl yaklaşık 650 ton civarında rekoltemiz var. Yılbaşından sonra Dubai, Hindistan, Rusya, Libya, Malezya’ya ihraç edeceğiz.”

“Bu coğrafyanın elması çok lezzetli oluyor”

Bahçenin ziraat mühendisi Ahmet Büyükatçeken de elma üretimi için iklim, toprak ve yükselti bakımından Konya Ovası’nın en kaliteli üretim imkanlarını sunduğunu söyledi.

Bulundukları coğrafyanın meyve rengi, kalitesi ve lezzetine etkisini anlatan Büyükatçeken şunları kaydetti:

“Bulunduğumuz rakım ve coğrafi yapıdan dolayı gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması, elmanın hem renklenmesine hem de lezzet parametrelerinin çok üst seviyelere çıkmasına sebep oluyor. Elma dalından koparılıp yendiği zaman sanki buzhaneden çıkmış gibi kütür kütür ve sert, adeta dondurma hissi veriyor. Bu coğrafyanın elması çok lezzetli oluyor. Bu sayede elmamız ihracat pazarında tercih edilen birinci sınıf elmalardan birisi olarak kabul ediliyor.” A.A.