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Konya’da feci kaza: Otomobil yayalara çarptı

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Kasım 11, 2023 17:12
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Konya’da feci kaza: Otomobil yayalara çarptı

KONYA – Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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