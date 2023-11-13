Konya’da Feci Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Hasta Ziyaretinden Dönüyormuş

Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi hasta ziyaretinden dönüyorlarmış

Hayatını kaybeden 2 çocuğun dedesi ile 1 kadının babası Süleyman Aslan:

“En küçük torunumun gözleri açık gitti”

KONYA – Konya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 2 torununu ve kızını kaybeden Süleyman Aslan, kızının annesiyle birlikte hasta ziyaretinden döndüğünü anlatarak, “En küçük torunumun gözleri açık gitti” dedi.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta işçi olarak çalışan Sefa S.idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde sol şeritte seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde, Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Fadime Aslan (7), Elif Aslan ve Fadime Azra Atalay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Emine A. (32), çocukları Hasan A. (11), Ali Cemal A. (8), Fadime A. ve araçta yolcu olarak bulunan C.N.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerden Fadime Aslan, kızı Sultan Aslan, torunları Fadime Aslan ve Elif Aslan memleketleri Kadınhanı ilçesi Pusat Mahalle mezarlığına, Fadime Azra Atalay ise Kadınhanı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

“En küçük torunumun gözleri açık gitti”

Kazada 2 torununu ve kızını kaybeden Süleyman Aslan, gözyaşları içinde “Emine, Kadınhanı’nda yaşıyordu. Annesi ile birlikte hasta ziyaretine gitmişler. Ziyaretlerini yapmışlar, dönüşte başlarına bu kaza gelmiş. Tramvaydan inip yaya yolundan karşısına geçmek isterlerken bu kaza olmuş. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Ne olur başka çocukların gözü açık gitmesin. Bu insanlar hayallerine kavuşsunlar. Bu insanlar neden hayallerine kavuşamıyorlar. Başkalarına olan bize de oldu. Başkalarının canı yanmasın. Aşırı süratliymiş. Fren izi her şeyi ortaya koyuyor. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını, alkollü araç kullanmamalarını istiyorum. Kaç tane ocağı söndürdü. Bu ocakları söndürmesinler, herkes yaşasın. En küçük torunumun gözleri açık gitti” diye konuştu.