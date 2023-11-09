Konya’da Filistin için çocuklar ölmesin etkinliği düzenlendi

Konya İl Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklarla birlikte ” Filistin’deki Çocuklar Ölmesin” etkinliği düzenlendi.

Konya İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören çocukların ve alilerinin katıldığı “Filistin’deki Çocuklar Ölmesin” etkinliği düzenlendi. Mevlana Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Filistin’de hayatını kaybedenler için dua okundu. Kur’an Kursunda eğitim gören çocukların hazırladığı gösteriler ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, “Günahsız ellerle yapılan dualar mutlaka kabul dualardır. Hiçbir art niyet taşımayan yavrularımız aminleri için burada toplandık. Mevlana Meydanı her zaman barışın, uzlaşın, merhametin, kardeşliğin bir araya gelişin mekanı olmuştur. Bu günde bu önemli etkinlikte en güzel şekliyle barışın, uzlaşın, merhametin, acımayı, yaşamayı, ve yaşatmayı önceleyen ispat ediyorsunuz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum, annelere babalara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 aydır Filistin’de çocuklar ölüyor, siviller katlediliyor, orantısız güçler kullanılıyor. Biz buna tepkimizi dualarla, cami programlarımızla, mitinglerimizle ülke olarak en üst seviyede gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Her zaman mazlumun yanında adalet, merhametti önceleyen bir tavırla hareket ettik ve edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın duaları Konya’dan 4-6 Kur’an Kursları seviyesinde Filistin’de daha okula gidemeden, belki ilk okulda hayata gözlerini yuman kardeşlerini unutmadığın ispati olarak bu meydandan tarihe geçecek. Ben yavrularımızdan Kudüs, Filistin’de, Mescit Aksa’yı bilincini, sevgisini daima, nasıl ki bu gün ellerinde bayraklarla beraber, kafalarında bantlarla, gönüllerinde güllerle taşıdıkları gibi bir ömür boyu taşıyacaklar” dedi. – KONYA