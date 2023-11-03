Konya’da firar eden hükümlü Kulu’da yakalandı

Son Güncelleme: 03.11.2023 23:31

Ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi’nde çalışırken firar eden hükümlü Serdar A., Kulu’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Kulu Polis Merkezi Amirliği sivil ekipleri, Serdar A.’yı Ahmet Baran Caddesi’nde yakaladı. Serdar A., mala zarar verme suçundan hükümlü olduğu öğrenildi ve işlemlerin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Ceza infaz mevzuatı kapsamında Konya Adliyesi’nde çalışırken firar eden hükümlü Kulu’da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim’de firar eden hükümlü Serdar A’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kulu Polis Merkezi Amirliği sivil ekipleri firari hükümlüyü Ahmet Baran Caddesi’nde yakaladı.

Mala zarar verme suçundan hükümlü olduğu öğrenilen Serdar A. işlemlerin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak: AA



