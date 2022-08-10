KONYA’DA İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI HAZIRLIKLARI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında şehre kazandırılan tesisleri inceledi.

Türkiye’nin ilk veledromu ile atletizm pisti ve olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, tesislerde antrenman yapan gençlerle de sohbet etti.

Türkiye’nin ilk olimpik veledromunda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu ülkenin ilk ve tek veledromunda standartlarıyla, kalitesiyle dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluştuklarını dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, “Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz, cömert bir milletiz. Bu anlamda dünyanın neresine giderse gitsin adaleti götüren, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konya’mız, 5. İslami Dayanışma Oyunları’na en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bunu görüyorum. İdarecilerimizle, valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, çok kıymetli Konya halkıyla bu anlamda açıkçası çok güzel bir iş birliğini gerçekleştirdik. Ben her birine teşekkür ediyorum. O iş birliğinin semereleri, işte bu güzel eserler. Son 30 yıldaki gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak hamdolsun sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek Konya’mızda da bunun en güzel örnekleri var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum.” dedi.

“KONYA OLARAK, TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ”

5. İslami Dayanışma Oyunları’nı en yüksek katılımla, en mükemmel şekilde Konya’da gerçekleştireceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “7 gün kaldı, artık geriye sayıyoruz. Konya olarak, Türkiye olarak hazırız. Tesislerimizle hazırız. İnsan kaynağımızla hazırız. Tüm organizasyon kapasitemizle hazırız. 4 binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altyapı ve binlerce, on binlerce sporsever Konya’da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. Birlikte spora gönül veren, İslami Dayanışma Oyunları’nın ruhuna uygun bir şekilde sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak açılışta, oyunlar esnasında. Mükemmel bir açılış törenini gerçekleştireceğiz. Devlet temsilcileri, devlet başkanları, başbakanlar, spor camiası Konya’mızda olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Bununla birlikte sporun birleştiren ruhuna uygun bir şekilde, en güzide şekilde bir rekabeti, en güçlü şekilde bir dostluğu ortaya koyacak sporcularımız. Ona inanıyoruz. Ben bu vesileyle tüm sporculara başarı diliyorum.”

“TESİSLER OYUNLAR SONRASINDA TÜM ÜLKEMİZE HİZMET VERECEK”

Geçtiğimiz hafta Konya’da olimpik havuzu açtıklarını hatırlatan Kasapoğlu, “Yüzme önem verdiğimiz branşlardan biri ve ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Konya bu anlamda yine öncü şehirlerden bir tanesi. Özellikle teşekkür ediyorum. Konya’da yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında öğretiyoruz. Olimpik havuzumuz, tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrasında tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil ulusal, uluslararası anlamda büyük bir katkı ortaya koyacaklar.” açıklamasını yaptı.

“KONYALILAR BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYOR”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, oyunların Konya’da icra ediliyor olmasından bütün Konyalıların büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, “Büyükşehir Belediyemiz ve merkez ilçe belediyeleri, bakanlığımızın belirlemiş olduğu perspektif doğrultusunda çok ciddi katkılar sundu. Hem fiziki altyapının iyileştirilmesi, hem bu organizasyonun gerçekleşmesi açısından. Milletvekillerimiz hep koşturdular. Bu tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını, oyunların hayra, berekete, sağlığa vesile olmasını diliyorum.” dedi.

“NİCE GENÇLERİMİZ VE SPORCULARIMIZ BU TESİSTEN YARARLANACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise şöyle konuştu: “Tarihi günlere çok az kaldı. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışı önümüzdeki hafta salı günü yapılacak. İslami Dayanışma Oyunları’nı başarıyla, layıkıyla ev sahipliği yaptıktan sonra bu tesis, Konya’ya her zaman hizmet vermeye devam edecek. İnşallah daha nice gençlerimiz ve sporcularımız bu tesisten yararlanacak.”

“TÜM DÜNYANIN GÖZÜ KONYA’DA OLACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyanın gözünün Konya’da olacağının altını çizerek, “Bu organizasyon için önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bisiklet şehri Konya’ya yakışacak bu tesisimiz inşallah olimpiyatlarda hizmet verecek. Sonrasında Konya, bisiklet sporuna önemli hizmetlerde bulunacak. Hem 2022’de İslam Şehirleri Spor Başkenti olan, 2023’te de Dünya Spor Başkenti olan Konya’mızda önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak bir tesis ortaya çıktı. İçine girince etkilenmemek mümkün değil. Tesisimiz hayırlı olsun.” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, “Çok heyecanlı bir gün olduğunu söyleyerek, “Bu tarihi güne tanıklık yapıyoruz. Bisiklet ailesi olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” sözlerini kullandı. D.DOĞAN