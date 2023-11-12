Konya’da İsrail saldırılarına dikkat çekmek için insan zinciri oluşturuldu

Konya’da İsrail’in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze’ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturularak, “El Ele Gazze Şeridi” eylemi düzenlendi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Mevlana Meydanı’nda, Gazze’ye destek vermek için insan zinciri oluşturularak “El Ele Gazze Şeridi” eylemi düzenlendi. Mevlana Meydanı’ndan başlayan insan zinciri 6 kilometre uzaklıktaki Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kadar devam etti. Çeşitli dövizlerin taşındığı eyleme Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, “El ele Gazze Şeridi dedik. İşgalci İsrail’in yıllarıdır Gazze’de gerçekleştirdikleri işgal ve zulümlerin 7 Ekim’den bu yana sürekli artan saldırılarla bir soykırıma dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Gazze’deki soykırıma hep beraber ‘dur’ diyebilmek için Filistin İnisiyatifi adıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak tavır alıyoruz, ses çıkarmaya devam ediyoruz. Gazze Şeridi içeresine hapsedilerek, yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya geldik. Bugün Mevlana Meydanı’ndan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kadar el ele tutuşacak, sessizce Gazze Şeridi’nin Konya olduğunu, Gazze Şeridi’nin tüm Türkiye olduğunu, Gazze Şeridi’nin asla ama asla terk edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz” dedi. – KONYA