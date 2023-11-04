Konya’da jandarmadan trafik eğitim – Son Dakika

Son Güncelleme: 04.11.2023 15:37
Konya’nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Konya’nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıreli Mahallesi’ndeki Şehit Kadir Kayhan İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere trafik eğitimi sunumu yaptı.
Sunumda, genel trafik kuralları, yayaların uyması gereken trafik kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularında bilgi verildi.
Kaynak: AA
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
DÜNYA04 Kasım 2023
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