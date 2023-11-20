Konya’da Kaçakçılık Operasyonu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

KONYA’da polisin son bir haftada kaçak akaryakıt, tütün ve cep telefonuyla sahte içki satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler kent merkezi girişinde durdurdukları bir TIR’da arama yaptı. TIR’da 28 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir iş yerinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. İş yerine baskın yapan ekiplerin aramalarında bin 100 sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

KAÇAK TÜTÜN VE KAÇAK TELEFON SATAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit ettiği 5 ev, 1 iş yerine de operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 085 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 boş makaron, 60 bin 900 doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, 4 sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü, 3 sigara üretiminde kullanılan tütün sarma makinesi ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan 1 kişiye ait Selçuklu ve Karatay ilçesinde bulunan 2 evde ve 1 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 13 kaçak cep telefonu ve 26 telefon aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.