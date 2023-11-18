Konya’da kış sezonunun başlaması kiralık daire fiyatlarına yansıdı

Konya’da kış sezonunun başlamasıyla kiralık daire fiyatlarında nispeten bir rahatlama yaşandığını belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, “Aidatların ödenmesine artı olarak yakıt giderlerinin de eklenmesinden dolayı, kiraya verilemeyen daireler mal sahipleri tarafından indirime gidilerek vatandaşların kullanımına sunuldu” dedi. Altınay, konut satışlarının ise geçen yılın aynı dönemine göre bu ay 8.7 oranında gerileme gösterdiğini söyledi.

Boş duran kiralık dairelerine kış sezonunda aidat ve yakıt gideri ödemek istemeyen ev sahipleri, fiyatlarda indirim yaparak bir an önce kiraya vermek istiyor. Konya’da kış sezonunun başlamasıyla kiralık daire fiyatlarında nispeten rahatlama olduğunu belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, “Konya’mızda kiralık daire fiyatlarında kış sezonunun başlamasıyla bir rahatlama söz konusu oldu. Aidatların ödenmesine artı olarak yakıt giderlerinin de eklenmesinden dolayı, kiraya verilemeyen daireler mal sahipleri tarafından indirime gidilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Konya Emlakçılar Odası üyeleri olarak bizler de vatandaşlarımızın gayrimenkullerini kiraya uygun şartlarda istedikleri bölgelerde işlemlerine devam ediyoruz. Tayin ve atamaların da bitmesi, okul sezonunun başlamasıyla beraber kiralıklarda şuanda bir sıkıntımız yok. Arz talep dengesi doğrultusunda kiralık ev bulmak isteyen vatandaşlarımız, zorlanmadan kiralık ev bulabilirler” dedi.

“Kayıt belgesini ibraz etmeyen hiçbir kurum ve kuruluştan kiralama ve alım satım yapmasınlar”

Kiralama yapmak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Sedat Altınay, “Kiralık ve satılıklarda vatandaşlarımız, alım satım veya kiralama yapacaklarında mutlaka Konya Emlakçılar Odası üyeleri, Ticaret Odası üyelerini tercih etmeleri gerekmektedir. Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan, oda kayıt belgesini ibraz etmeyen hiçbir kurum ve kuruluştan kiralama ve alım satım kesinlikle yapmasınlar. Bu konularda çok fazla mağduriyet yaşanıyor. Oda üyelerimizi tercih eden vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı çekmeden en uygun şartlarda, günün gerçek değeri üzerinden mağdur olmadan kiralama ve alım satım yapabilirler” şeklinde konuştu.

“Kiracı ve ev sahiplerinin helalleşerek ortak noktada buluşmaları gerekiyor”

Kiracı ve ev sahibini mağdur etmeyecek şekilde anlaşmaları için iki yönlü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Altınay, “Kent merkezinde Selçuklu, Karatay ve Meram ilçeleri bulunuyor. Meram bölgesinden örnek verecek olursak o bölgede ağırlıklı olarak bahçeli villalar söz konusu. Karatay ve Selçuklu bölgemizde villa olarak da var ama daha çok daire ağırlıklı kiralama yapılıyor. Mevcut oturan kiracılar daha önceden oturdukları için uygun fiyatlara kiralarını ödemektedirler. Ama yeni kiralama yapan vatandaşlarımız piyasa şartlarına uygun olarak yüksek fiyatlarda kiralama yapıyor. Burada bir çelişki yaşamaktayız. Hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 5 yılı doldurmamış kiracıların yüzde 25’den fazla artış yapmamaları ön görüldü. Fakat orada bir açık madde de bıraktılar. Kiracı ve ev sahipleri helalleşerek ortak noktada anlaşmaları gerekiyor diye bir ibare de söz konusu oldu. Konya Emlakçılar Odası olarak kiracı ve ev sahiplerinin haklarını korumak kaydıyla günün şartlarına uygun şekilde hem kiracıyı mağdur etmeyecek, hem de ev sahibini mağdur etmeyecek şekilde iki tarafın da anlaşarak helalleşerek kira ödemelerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 5 yılı doldurmuş kiracılarımız günün gerçek fiyatı üzerinden ev sahibi ile anlaşamadıkları zaman arabulucuya gidiyorlar ilk etapta. Arabulucu aracılığı ile anlaşabiliyorlarsa yeni kontratlarını yapıyorlar. Şayet anlaşamazlarsa dava yolu açık olmak kaydıyla mahkeme yoluna gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yetki verilmeyen ilan nedeniyle idari para cezasının uygulandığını vurgulayan Altınay, “1 Kasım 2023’te yürürlüğe giren yönetmelik gereği bütün mal sahipleri kayıt altında çalışan oda üyeleri, emlakçılarımıza yetki vermek zorundalar. Vatandaşlarımız taşınmaz ticareti yetki belgesi olan, oda üyesi olan tüm emlak ofislerine hiçbir tereddüde mahal bırakmadan yetki versinler. Yetki verilmeyen ilan atan oda üyelerimiz dahi olsa 10 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız buna duyarlı olsunlar, oda üyelerini tercih etsinler. Yetki verirken de hiçbir tereddüde mahal bırakmasınlar” dedi.

“Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre, bu ay 8.7 oranında gerileme gösterdi”

Altınay, “Konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre, bu ay 8.7 oranında gerileme göstermiştir. İpotekli satışlarda da yüzde 58 oranında bir düşüş söz konusu. Kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı kredili konut satışları şuanda yok denilecek kadar azdır. Konut kredi faizleri düşürülürse, piyasanın canlanacağı kanaatindeyiz. Hükümetimiz zaman zaman olumlu şekilde konut alacaklara kredi faizlerini 0.69, 0.79 ile 0.99 gibi oranında düşürmeler yaparak piyasanın canlanmasını sağlıyordu. İnşallah biz Konya Emlakçılar Odası olarak hükümetimizden konut kredi faizlerinin aşağıya çekilmesini ve piyasanın canlandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. – KONYA