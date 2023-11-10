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Konya’da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Kasım 10, 2023 12:35
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Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Küçükköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresinde 42 L 9771 plakası otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan H.Ö., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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