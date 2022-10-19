KONYA’DA “LİSE MEDENİYET AKADEMİLERİ” BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezun gençlere hizmet veren “Lise Medeniyet Akademileri” yeni şubeleriyle büyümeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla kentte eğitim gören ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik Türkiye’ye model çok sayıda uygulamayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konya’nın 5 üniversitesi, 130 bin üniversite öğrencisi, 500 bine yakın ilk ve ortaöğretim öğrencisiyle bir gençlik ve öğrenci şehri olduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki her yaştan öğrencimizi kucaklayacak şekilde örnek çalışmalar yürütüyoruz. Bilgehanelerimiz ve Genç Kültür Kart gibi programlarımızın yanında kent genelinde dört Lise Medeniyet Akademimiz de hizmet veriyor. Lise Medeniyet Akademileri’ne bir yenisini daha eklemek için Şefik Can Caddesi üzerinde Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi’nin yapımına başladık. 9, 10, 11, 12. sınıflar ile açık lisede eğitim alan öğrencilere ve yeni mezun gençlerimize yönelik çok önemli bir yatırım olacak.”

3 kattan oluşacak ve toplam inşaat alanı 6 bin metrekareyi bulacak Yenişehir Lise Medeniyet Akademisi binasının farklı mimari yapısıyla da kente çok yakışacağını belirten Altay, “İçinde derslikler, atölyeler, spor salonları, basketbol sahası, kitap kafe, konferans salonu, gençlik stüdyosu, cep sinema salonu bulunan çok kapsamlı, örnek bir tesisi gençlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak liseli gençlerimizin istifadesine sunacağız.” ifadesini kullandı. A.A.