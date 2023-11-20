Konya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.G.Ş. idaresindeki 42 BLM 12 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde iken A.G.’nin kullandığı 10 AJY 765 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. – KONYA