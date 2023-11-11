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Konya'da Otomobil Kazası: 5 Yaya Hayatını Kaybetti

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Kasım 11, 2023 19:14
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Konya’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 5 yaya hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden olan Fadime Aslan, Elif Aslan, Fadime Aslan, Sultan Aslan ve Emine Atalay yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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