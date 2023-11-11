Konya’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 5 yaya hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden olan Fadime Aslan, Elif Aslan, Fadime Aslan, Sultan Aslan ve Emine Atalay yaşamını yitirdi. Kazada yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
DÜNYA11 Kasım 2023
Konya'da Otomobil Kazası: 5 Yaya Hayatını Kaybetti
Konya’da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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