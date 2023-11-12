Konya’da Otomobil Kazası Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Konya’da dün yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu anneanne, kızı ve 3 torununun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Sefa S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kaza
Kent merkezindeki Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde dün akşam Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmış, sürücü gözaltına alınmıştı.
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
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