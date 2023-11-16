Konya’da Polis Kaçan Şüpheliyi Yakaladı: Çantadan Uyuşturucu Çıktı

??????? Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polisten kaçarken yere attığı çantadan uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile bir süredir takibe aldıkları şüpheli B.A. (27) arasında ilçe merkezinde kovalamaca yaşandı.

Kaçmaya çalışırken yanında bulunan el çantasını yere atan şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, çanta içinde 3, üst aramasında 1 fişek ve bir miktar uyuşturucu metamfetamin buldu.

Çeşitli suçlardan 47 suç kaydı olduğu ortaya çıkan ve hakkında tekrar uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan şüpheli B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.