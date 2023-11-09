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Konya’da Polis Uygulamasında 20 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

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Kasım 9, 2023 09:16
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09.11.2023 12:07
 – Güncelleme: 12:08

Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada kaçan bir sürücünün aracında 20 kilogram eroin bulundu. Ayrıca başka bir adreste yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheli yakalandı.

Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçtıktan sonra yakaladığı sürücünün aracında 20 kilogram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eğribayat Mahallesi’nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurmak istedi.

Polisten kaçan ve takip sonucu yakalanan sürücünün aracında 20 kilogram eroin ele geçirildi, A.T. ile H.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, Şemsi Tebrizi Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulundu, şüpheli Y.H. yakalandı.

Kaynak: AA
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