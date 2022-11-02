Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / KONYA’DA TARİHİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

KONYA’DA TARİHİ BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

ABONE OL
Kasım 2, 2022 06:11
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya’nın Meram ilçesinde tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.
Çaybaşı Mahallesi Karakurt Sokak’ta iki katlı tarihi binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Boş olan tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. A.A.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.