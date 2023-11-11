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Konya’da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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Kasım 11, 2023 18:26
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Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, Sefa Selvi (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı.
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