Konya’da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. – KONYA