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Konya’da trafik kazasında bir kişi daha hayatını kaybetti

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Kasım 2, 2023 08:40
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Son Güncelleme: 02.11.2023 11:39

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazada ağır yaralanan E.H. tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. E.H. yönetimindeki 71 ACS 007 plakalı otomobil, 16 Ekim’de, Akşehir Caddesi’nde yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kazada Ö.F.U, hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye çıktı.

Kazada ağır yaralanan E.H. tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.H. yönetimindeki 71 ACS 007 plakalı otomobil, 16 Ekim’de, Akşehir Caddesi’nde yol kenarındaki elektrik direğine çarpmış, kazada Ö.F.U, hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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