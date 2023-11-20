Konya’da tüfek kazası: Bir kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüfekle kazara kendisini vuran kişi yaralandı.
Olay, Beyşehir’e bağlı Karaali Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Y.D. evde bulunduğu odada av tüfeğini temizlemeye çalışırken kazara kendisini vurdu. Bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Y.D., yolda nakledildiği ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.D., acil serviste yapılan ilk müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KONYA
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