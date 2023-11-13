Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya’da Özel Harekat destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen merkez Karatay ilçesinde bir mahalleye 60 ekip, 2 narkotik dedektör köpeği ve 250 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, mahallenin tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Özel Harekat polisleri eşliğinde baskın yapılan adreslerde narkotik köpekleri ile didik didik arama yapıldı. Aramalarda 5 bin 500 adet uyuşturucu hap, 2 parça metamfetamin maddesi, 3 parça eroin maddesi, bir miktar esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarının kökünü kurutana kadar operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi. – KONYA